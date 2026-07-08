Zlatko Dalić više nije selektor hrvatske nogometne reprezentacije, nakon što je odlučio završiti svoju gotovo devet godina dugu eru na klupi Vatrenih.

Odluka je uslijedila poslije ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva 2026. godine, gdje je nastup završila u šesnaestini finala porazom od Portugala rezultatom 2:1.

Hrvatski nogometni savez potvrdio je rastanak objavom na društvenim mrežama, zahvalivši Daliću na pobjedama, uspjesima, medaljama, zajedništvu i borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Iz HNS-a su poručili da rezultati govore kakav je trener, a poštovanje igrača, saradnika i protivnika kakva je osoba.

Kraj najuspješnije ere hrvatske reprezentacije

Zlatko Dalić preuzeo je Hrvatsku 2017. godine, u završnici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. U kratkom roku uspio je stabilizovati ekipu, izboriti plasman na Mundijal, a zatim ostvariti najveći uspjeh u historiji hrvatskog nogometa, srebrnu medalju 2018. godine.

Četiri godine kasnije Hrvatska je pod njegovim vodstvom osvojila bronzu na Svjetskom prvenstvu u Kataru, dok je 2023. godine igrala finale Lige nacija. Upravo zbog tih rezultata Dalić odlazi kao najuspješniji selektor u historiji hrvatske reprezentacije.

Ovo je bilo prvo Svjetsko prvenstvo na kojem je vodio Hrvatsku, a da se ekipa nije vratila s medaljom.

U oproštajnoj poruci Dalić je naveo da mu je odluka o odlasku bila najteža koju je morao donijeti kao selektor. Istakao je da je vođenje reprezentacije smatrao najvećom čašću, te da nije mogao zamisliti ljepši i odgovorniji posao.

Naglasio je da je ponosan na pobjede, plasmane na velika takmičenja, medalje, velike utakmice protiv Engleske i Brazila, ali posebno na zajedništvo koje je reprezentacija izgradila s hrvatskim narodom.

Zahvalio je igračima, stručnom štabu, medicinskom timu, logistici Saveza, navijačima, medijima i porodici, ističući da se takvi uspjesi ne mogu ostvariti bez zajedničkog rada, vjere i posvećenosti.

Dalić je posebno istakao igrače, od kapitena Luke Modrića i iskusnih reprezentativaca koji su bili dio generacije iz Rusije, do mlađih igrača koji su preuzimali sve važnije uloge u nacionalnom timu.

Prije dolaska na klupu Hrvatske, Zlatko Dalić je trenersku karijeru gradio u Varteksu, Rijeci i Slaven Belupu, a radio je i u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je vodio Al-Faisaly, Al-Hilal i Al-Ain.