Prosinečki smijenjen s mjesta selektora Crne Gore, nasljeđuje ga Mirko Vučinić

Nogometni savez Crne Gore donio je odluku o razrješenju Roberta Prosinečkog s mjesta izbornika A reprezentacije Crne Gore zbog loših rezultata ostvarenih u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Iz Saveza su se zahvalili Prosinečkom na dvogodišnjem radu i posvećenosti te mu poželjeli uspjeh u nastavku trenerske karijere. Ipak, mediji u Crnoj Gori podsjećaju da hrvatski stručnjak odlazi kao jedan od najneuspješnijih izbornika nacionalnog tima. Od marta 2024., kada je debitirao s dvije pobjede u prijateljskim susretima, pa do poraza protiv Hrvatske 9. septembra u Zagrebu, Prosinečki je zabilježio pet pobjeda, jedan remi i deset poraza na klupi „Sokola“.

Bosanskohercegovačka javnost Prosinečkog izuzev uspješne igračke karijere, pamti i kao bivšeg selektora reprezentacije BiH koja je također bila kratkog vijeka. Početkom januara 2018. godine imenovan je na tu funkciju, a smijenjen 27. novembra 2019. nakon slabijih rezultata u kvalifikacijama za UEFA Euro 2020. Ipak, pod njegovim vodstvom BiH je osvajanjem grupe B Lige nacija osigurala playoff za ovo veliko takmičenje.

Na klupi Crne Gore naslijedit će ga Mirko Vučinić, dosadašnji pomoćnik u stručnom štabu. Vučinić je dio nacionalnog tima od prvog nastupa nakon obnove crnogorske nezavisnosti 2006. godine. Funkciju izbornika obavljat će do kraja 2025. godine i predvoditi Crnu Goru u kvalifikacijskim susretima protiv Farskih Otoka, Gibraltara i Hrvatske, kao i u prijateljskom meču s Lihtenštajnom.