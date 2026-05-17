FIFA uz Barbarezov citat predstavila BiH

Svjetska krovna nogometna organizacija FIFA predstavila je reprezentaciju Bosne i Hercegovine na svojim službenim stranicama, u okviru najave predstojećeg Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Kako ističu iz FIFA-e, predstojeći Mundijal bit će drugo pojavljivanje Bosne i Hercegovine na smotri najboljih svjetskih selekcija. Podsjećamo, Zmajevi su prvi put na Svjetskom prvenstvu nastupili 2014. godine u Brazilu.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasman na Svjetsko prvenstvo osigurala je 31. marta 2026. godine, nakon što je u dramatičnom finalu evropskog baraža, poslije izvođenja jedanaesteraca, savladala selekciju Italije.

Izabranici selektora Sergeja Barbareza u Sjevernoj Americi imat će jasan cilj, a FIFA navodi da će Zmajevi tražiti svoj prvi plasman u nokaut fazu ovog takmičenja.

Voljom žrijeba, Bosna i Hercegovina nastupit će u grupi B, gdje je očekuju dueli protiv jednog od domaćina turnira, selekcije Kanade, te reprezentacija Katara i Švicarske.

Komentarišući veliki uspjeh i plasman na Svjetsko prvenstvo, selektor Barbarez poručio je da ova generacija ima kvalitet i ambiciju za velike rezultate.

“Imamo momke na koje smo ponosni, dvije godine smo ispred plana. Sada sam im rekao da moramo ići na prvenstvo svake dvije godine”, poručio je Barbarez, a prenosi FIFA.

Njegova izjava oslikava veliko povjerenje u ekipu koja je, plasmanom na Mundijal, već nadmašila očekivanja javnosti.

Navijači Bosne i Hercegovine s nestrpljenjem iščekuju početak prvenstva, uz nadu da ova generacija može napraviti novi iskorak i ispisati jednu od najvažnijih stranica bh. nogometa.