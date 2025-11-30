Crna Gora uvodi vize za ruske državljane

Crna Gora će najkasnije do septembra naredne godine uvesti vize za državljane Rusije, potvrđeno je iz Ministarstva vanjskih poslova. Ova odluka dio je obaveza koje zemlja preuzima u okviru potpunog usklađivanja vizne politike sa pravilima Evropske unije.

Kako je saopćilo Ministarstvo, Crna Gora mora u potpunosti uskladiti svoju viznu politiku s EU do kraja trećeg kvartala 2026. godine. Uvođenje viza za ruske građane predviđeno je u okviru Agende reformi za period 2024–2027, koja se odnosi na poglavlje 24 – pravda, sloboda i sigurnost. Naglašeno je da će proces usklađivanja biti postepen, uz uzimanje u obzir ekonomskih i drugih nacionalnih interesa.

Trenutno, prema sporazumu o recipročnim putovanjima, ruski državljani mogu boraviti u Crnoj Gori bez vize do 30 dana. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u zemlji trenutno boravi više od 21.100 državljana Rusije, najviše u primorskim gradovima, naročito u Budvi.

Uprkos ograničenju od 30 dana, dio ruskih državljana produžava boravak tako što na kratko napušta Crnu Goru i po povratku dobija novi 30-dnevni rok, navodi Vijesti.me.

Planirano uvođenje viza označava značajnu promjenu u viznoj politici Crne Gore, koja se nastavlja usklađivati s evropskim zakonodavstvom. Očekuje se da će ova mjera dugoročno utjecati na migracijske tokove i odnose između Crne Gore i Rusije.