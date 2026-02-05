EU izaslanik David O’Sullivan: Sankcije imaju značajan utjecaj na rusku ekonomiju

Zapadne sankcije imaju značajan utjecaj na rusku ekonomiju, izjavio je izaslanik Evropske unije za sankcije David O’Sullivan uoči četvrte godišnjice ruske invazije na Ukrajinu, naglašavajući da pritisak na privredu postaje sve vidljiviji uprkos pokušajima zaobilaženja mjera.

U intervjuu za britanski list The Guardian O’Sullivan je poručio da, iako uvijek postoje kanali za izbjegavanje restrikcija, ukupni efekti sankcija postaju sve izraženiji.

„Prilično sam optimističan. Mislim da su sankcije zaista imale značajan utjecaj na rusku ekonomiju“, rekao je O’Sullivan.

Dodao je da bi dugoročni efekti mogli dodatno oslabiti ekonomsku stabilnost Rusije zbog preusmjeravanja resursa na ratnu industriju.

„Možda ćemo tokom 2026. doći do tačke kada cijela stvar postane neodrživa, ruska privreda toliko narušena izgradnjom ratne na račun civilne ekonomije. Mislim da prkositi zakonima ekonomske gravitacije može trajati samo određeno vrijeme“, kazao je on.

Njegove izjave dolaze u periodu pojačanih ruskih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine i izuzetno niskih zimskih temperatura. O’Sullivan navodi da su mu ukrajinski sagovornici prenijeli kako je Rusija prošlog mjeseca lansirala dvostruko više dronova i raketa nego u januaru prošle godine.

Prema procjenama na koje se poziva, ruska ekonomija je pod najvećim pritiskom od početka rata, uz pad prihoda od nafte, inflaciju od oko šest posto i kamatne stope od približno 16 posto.

Evropska unija je od početka invazije 2022. godine usvojila 19 paketa sankcija protiv Rusije, obuhvativši više od 2.700 pojedinaca i pravnih subjekata te niz ključnih sektora, uključujući energetiku, avijaciju, IT industriju i trgovinu luksuznom robom.

Govoreći o provođenju mjera, O’Sullivan je istakao da EU ne može formalno obavezati zemlje izvan bloka da poštuju sankcije, ali pokušava spriječiti preprodaju evropske robe Rusiji, posebno proizvoda koji mogu imati vojnu namjenu. Naveo je da je postignut određeni napredak u suzbijanju reeksporta preko centralne Azije, Kavkaza, Turske, Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Posebno se osvrnuo na ulogu Kine u trgovinskim tokovima prema Rusiji.

„Kina očigledno popunjava praznine i pruža podršku Rusiji, iako ne u obliku direktne vojne opreme“, rekao je O’Sullivan.

Dodao je i da je EU pojačala mjere protiv ruske takozvane sjenovite flote tankera koji prevoze naftu prema azijskim tržištima, te da je do decembra pod sankcijama bilo gotovo 600 takvih plovila.