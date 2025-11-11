Dodik bio pod američkim sankcijama i 1995. godine zajedno sa Radovanom Karadžićem

Milorad Dodik se 1995. godine našao na listi američkih sankcija, zajedno sa Radovanom Karadžićem i drugim rukovodstvom bosanskih Srba, prema službenom dokumentu Ureda za kontrolu stranih sredstava (OFAC) i Federalnog registra SAD-a.

Prema službenom dokumentu američkog Federal Registera od 18. aprila 1995. godine (Vol. 60, No. 74), američka vlada stavila je Milorada Dodika, tada poslanika u Skupštini tzv. Srpske Republike Bosne i Hercegovine, na listu sankcionisanih lica. Na istoj listi nalazio se i Radovan Karadžić, tadašnji predsjednik, zajedno s drugim članovima političkog i vojnog rukovodstva bosanskih Srba.

Sankcije su uvedene Izvršnom naredbom predsjednika Billa Clintona broj 12934 od 25. oktobra 1994. godine, kojom je proglašeno vanredno stanje zbog prijetnji miru i međunarodnoj stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Uredba je proširena 13. i 18. aprila 1995. godine, čime su blokirana sva sredstva i zabranjene transakcije s licima koja su činila civilne i vojne vlasti bosanskih Srba na teritoriji pod njihovom kontrolom.

U dokumentu se navodi da je Ured za kontrolu stranih sredstava (OFAC) Ministarstva finansija SAD-a utvrdio da se sankcije odnose na “sve članove civilnih i vojnih vlasti bosanskih Srba”, a u priloženoj listi su među imenima bili i Milorad Dodik te Radovan Karadžić. Sankcije su značile potpuni finansijski embargo, blokadu imovine i zabranu bilo kakvih transakcija ili ekonomskih odnosa američkih državljana i kompanija s navedenim osobama.

Obrazloženje odluke bilo je da su „civilne i vojne vlasti bosanskih Srba odgovorne za kršenje međunarodnog prava i ugrožavanje mirovnih napora u Bosni i Hercegovini“. Navedeno je da su „odgovorne za akcije koje prijete sigurnosti, stabilnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine“.

Sankcije iz 1995. godine bile su privremenog karaktera i obuhvatale su sve predstavnike tadašnjih institucija bosanskih Srba. Ukidanje je uslijedilo 10. januara 1996. godine, nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predsjednik Bill Clinton tada je potpisao novu Izvršnu naredbu 12978, kojom je ukinuto vanredno stanje proglašeno 1994., uz zadržavanje mogućnosti da sankcije ostanu na snazi za lica koja „ometaju sprovođenje Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini“.

Time su sankcije Miloradu Dodiku i drugim zvaničnicima iz 1995. formalno prestale da važe početkom 1996. godine, dok su pojedinačne sankcije kasnije mogle biti uvedene samo na osnovu novih odluka američke administracije.

Ovaj dokument, objavljen u Federal Registeru i evidentiran u arhivi govinfo.gov, ostaje do danas jedini zvanični američki izvor koji potvrđuje da je Milorad Dodik bio na listi sankcionisanih lica 1995. godine, zajedno s Radovanom Karadžićem i tadašnjim političkim rukovodstvom bosanskih Srba.