Evropski sud odbio Dodikovu žalbu, presuda Suda BiH ostaje na snazi

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbio je aplikaciju Milorada Dodika kojom je osporavao presudu Suda Bosne i Hercegovine, tvrdeći da su mu tokom sudskog postupka povrijeđena ljudska prava.

Prema navodima medija, odluku je donio sudija pojedinac, a Dodikova odbrana i institucije Bosne i Hercegovine već su obaviještene da je zahtjev ocijenjen kao „očigledno neosnovan“, zbog čega predmet neće biti razmatran u meritumu.

Ovom odlukom iscrpljene su sve pravne mogućnosti koje je Dodik koristio kako bi osporio pravosnažnu presudu kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja funkcije predsjednika Republike Srpske i drugih javnih dužnosti zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.

Evropski sud je ranije odbio i zahtjev za privremenu mjeru kojom je Dodikov pravni tim pokušao zaustaviti provođenje sudskih odluka u Bosni i Hercegovini.

Dodik je osuđen jer je tokom jula 2023. godine potpisao ukaze o proglašenju zakona koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, uprkos odlukama visokog predstavnika Christiana Schmidta kojima je bilo spriječeno njihovo stupanje na snagu. Zakoni su predviđali da se odluke visokog predstavnika ne objavljuju i ne primjenjuju na teritoriji Republike Srpske.

Nakon pravosnažne presude, Dodik je podnio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koja je također odbijena. Posljednja pravna instanca kojoj se obratio bio je Evropski sud za ljudska prava, koji je sada odbacio njegov zahtjev.

U istom predmetu bio je optužen i direktor Službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić, koji je oslobođen optužbi.