Da li će sankcije NIS-u utjecati na opskrbu gorivom u BiH?

Ali Huremović

Sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele rafineriji NIS u Pančevu neće značajno utjecati na opskrbu gorivom u Bosni i Hercegovini, potvrdila je za Fenu savjetnica federalnog ministra trgovine Merima Maslo. Njena izjava dolazi nakon informacija da je rafinerija privremeno ostala bez sirove nafte za preradu.

Maslo pojašnjava da BiH iz Srbije uvozi oko petinu ukupnih količina naftnih derivata, i to isključivo preko entiteta Republika Srpska. Federacija BiH se, istovremeno, najvećim dijelom opskrbljuje iz pravca Hrvatske, preko rafinerija i distributivnih lanaca koji nisu obuhvaćeni američkim sankcijama.

Poručuje da upravo ta struktura uvoza osigurava stabilnost tržišta i kontinuitet isporuke, uz napomenu da se ne očekuju poremećaji u dostupnosti goriva.

Naglašava i da Federalno ministarstvo trgovine kontinuirano prati stanje na domaćem i regionalnom tržištu energenata te, zajedno s nadležnim institucijama, poduzima potrebne mjere kako bi se održala uredna opskrba.

Prema njenim riječima, trenutno nema razloga za zabrinutost, a dostupnost i snabdijevanje gorivom u Federaciji BiH ne bi trebalo biti narušeno uprkos sankcijama koje su pogodile NIS.

