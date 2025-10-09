Američke sankcije protiv Naftne industrije Srbije stupile na snagu

U šest sati jutros stupile su na snagu američke sankcije protiv Naftne industrije Srbije (NIS), nakon što je istekao prethodni rok za izuzeće koje je kompaniji omogućavalo nastavak poslovanja uprkos povezanosti s ruskim Gazprom Neftom. Ovo je prvi put da su sankcije zaista počele da se primjenjuju, nakon što su prethodno šest puta bile odgađane.

Prema dostupnim informacijama, američko Ministarstvo finansija potvrdilo je da ograničenja obuhvataju sve transakcije s NIS-om i povezanim društvima pod njegovom kontrolom. U praksi to znači da banke i partneri izvan Srbije ne smiju vršiti plaćanja, pružati usluge ili učestvovati u trgovinskim aranžmanima koji uključuju NIS.

Istovremeno, hrvatski JANAF dobio je novo privremeno odobrenje za nastavak isporuka sirove nafte do 15. oktobra, kako bi se spriječili nagli prekidi u snabdijevanju rafinerije u Pančevu i potencijalne nestašice derivata u regiji. Produženje se odnosi isključivo na tehnički period prijelaza, nakon čega će biti potrebna nova odluka američkih vlasti o eventualnom daljem izuzeću.

Iako se tržište u Srbiji za sada odvija bez većih poremećaja, analitičari upozoravaju da bi naredne sedmice mogle donijeti pritisak na veleprodajne cijene i lanac snabdijevanja, posebno ako JANAF ne dobije novo produženje.

Uticaj se već osjeća i u Bosni i Hercegovini, gdje NIS posluje preko kompanije G-Petrol Sarajevo, koja upravlja mrežom benzinskih stanica pod brendom Gazprom NIS Petrol.