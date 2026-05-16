Muslimani iz Srbije bez organizovanog putovanja na hadž 2026. godine

Ured za hadž Mešihata Islamske zajednice u Srbiji saopćio je da ni ove godine neće biti organizovanog putovanja na hadž za muslimane iz Srbije.

Kako je navedeno, Mešihat je prethodno blagovremeno poduzeo sve aktivnosti i ispoštovao procedure u vezi s organizacijom hadža za 2026. godinu. Za obavljanje pete islamske dužnosti bilo je upisano 160 osoba, ali je organizacija putovanja, kako navode, onemogućena zbog stalnih promjena novih mjera i propisa nadležnih organa Saudijske Arabije.

Iz Mešihata podsjećaju da je prošle godine, nakon direktnog uticaja i žalbe ogranka paravjerske organizacije u Sandžaku, povučena odluka Ministarstva hadža Saudijske Arabije kojom je Mešihatu bio dodijeljen status zvaničnog organizatora za Srbiju. Zahvaljujući toj odluci, ranije je hadž obavilo više od 500 hadžija sa prostora cijele države, uz mogućnost da se taj broj svake naredne godine povećava.

Nakon gubitka tog statusa, muslimani Srbije ponovo su ostali bez mogućnosti organizovanog apliciranja za hadž vize. Umjesto toga, svi muslimani državljani Srbije prebačeni su na platformu Nusuk i individualno apliciranje, što, prema navodima Mešihata, donosi brojne organizacione poteškoće, neizvjesnost i omogućava odlazak na hadž samo manjem broju ljudi.

Mešihat je, kako navode, bio prinuđen prihvatiti takav način prijave. U trenutku kada je sistem Nusuk predviđao najmanje 200 hadž viza za Srbiju, upisano je 160 osoba i čekalo se otvaranje sistema za apliciranje.

Međutim, u prvom navratu sistem je, umjesto 200 viza za državljane Srbije, omogućio samo 100, uz uvjeravanja da će dodatni broj biti dostupan u drugom i trećem navratu. To se, prema saopćenju, nije dogodilo, te je broj izdatih viza ostao na oko 100.

Iz Mešihata navode da su uloženi dodatni napori, upućeni zahtjevi i molbe višim instancama u Saudijskoj Arabiji, te da je postojalo očekivanje da će zahtjev biti pozitivno riješen, ali odgovora nije bilo.

Zbog svega toga, uprkos uvjeravanjima na terenu da još postoji mogućnost dobijanja viza, kao i plaćenim rezervacijama prijevoza i smještaja, rukovodstvo Mešihata predložilo je da se prekine neizvjesnost koja je izazvala nemir među organizatorima, hadžijama, njihovim porodicama i širom zajednicom.

O narednim koracima u vezi s povratom sredstava upisani će biti obavještavani putem Ureda za hadž.

Iz Mešihata su uputili izvinjenje svima koji su imali namjeru obaviti hadž, uz molbu za razumijevanje nastale situacije.