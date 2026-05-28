Bh. hadžije obavile najvažnije obrede, zdravstveno stanje stabilno

Dok su vjernici u Bosni i Hercegovini obilježavali Kurban-bajram, bosanskohercegovačke hadžije u Saudijskoj Arabiji prvi dan Bajrama provele su uglavnom u odmoru, nakon što su obavile najzahtjevnije hadžske obrede.

Sve hadžije iz Bosne i Hercegovine obavile su stajanje na Arefatu, najvažniji obred hadža, a prema informacijama Ureda za hadž i umru, njihovo zdravstveno stanje bilo je stabilno.

Glavni vodič Ureda za hadž i umru Izet-ef. Čamdžić kazao je da su hadžije nakon Arefata prevezene na Muzdelifu, gdje su, u skladu sa šerijatskim propisima, klanjale akšam i jaciju, skraćeno i spojeno. Na Muzdelifi su boravile do ponoći, a pojedine grupe i duže, zavisno od vremena dolaska.

Nakon toga hadžije su se pješke uputile prema Mini. Prve grupe stigle su na Minu oko dva do pola tri poslije ponoći, dok su do jutarnjih sati sve bh. hadžije stigle u hotel. Nakon bacanja kamenčića na džemretima, dio hadžija se vratio u hotel u Mekki, dok je jedna grupa ostala na Mini, gdje će boraviti do završetka preostalih obreda.

Prema riječima Maida Ibrahimovića, člana tehničkog tima, na Mini je boravilo 353 hadžija i 251 hadžihanuma, a njihov boravak bio je organizovan i obezbijeđen. Dodao je da su aktivnosti protekle prema planu, uz predavanja i stalnu podršku hadžijama i hadžihanumama.

Iz medicinskog tima Ureda za hadž i umru potvrđeno je da nije bilo težih zdravstvenih slučajeva. Glavni ljekar dr. Ajdin Rovčanin naveo je da su visoke temperature i dugotrajno pješačenje izazvali blaže tegobe, poput dehidracije, povišenog krvnog pritiska i iscrpljenosti.

Zabilježene su i pojedinačne gastroenterološke smetnje, kao i nekoliko intervencija kod osoba koje su bile u predkolapsnom stanju tokom kretanja prema Muzdelifi. Medicinski tim je reagovao na licu mjesta, a svi su bez komplikacija prebačeni u svoje hotele.

Hadžije su prvi dan Bajrama u Mekki provele odmarajući se, a u nastavku su planirani hadžski tavaf i sajj, te drugo i treće bacanje kamenčića, čime će ovogodišnji hadž biti priveden kraju.