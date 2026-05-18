Desetine hadžija iz Muftijstva tuzlanskog ispraćeno na put ka Meki

Više desetina budućih hadžija s područja Muftiluka tuzlanskog krenulo je na put ka Saudijskoj Arabiji.

Ukupno 448 hadžija iz ovog muftiluka boravit će u svetoj Meki gdje će obviti hadž.

Prema Džedi avionima s Međunarodnog aerodroma u Sarajevu.

“Naše hadžije danas polaze na posebno i uzvišeno putovanje, s nijetom koji nosi duboku duhovnu vrijednost. Iz džemata Muftiluka tuzlanskog danas i sutra na hadž ispraćamo stotine vjernika, zajedno s njihovim porodicama. Uz dovu Allahu, dželle šanuhu, da im olakša obavljanje obreda, primi njihov hadž i podari im siguran povratak kućama, najvažnije je da hadžije na ovom putu pronađu duhovni mir, ispune svoj cilj i svojim primjerom budu lijepa pouka drugima.” istakao je Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.

U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ove godine na hadž putuju 2.222 vjernika.

“Ove godine na hadž iz Bosne i Hercegovine odlazi 1034 buduće hadžhanume. Kao dio priprema za odlazak na hadž organizirane su edukacije na kojima su šerijatske konsultantice detaljno pripremile hadžhanume za ovo najvažnije putovanje u životu.” istaknuto je.