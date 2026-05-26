Više od milion vjernika na Arefatu: Među hadžijama i 2.226 vjernika iz BiH

Više od milion vjernika iz cijelog svijeta danas boravi na visoravni Arefat, gdje se obavlja jedan od najvažnijih obreda hadža.

Dan Arefata smatra se vrhuncem hadžskog putovanja, a hadžije ga provode u molitvi, učenju Kur’ana i traženju oprosta. Vjernici su od ranih jutarnjih sati pristizali na visoravan udaljenu oko 20 kilometara od Meke.

Arefat ima posebno mjesto u islamskoj tradiciji, jer se vjeruje da je upravo tu poslanik Muhammed održao govor na Oprosnom hadžu. Nakon zalaska sunca hadžije će krenuti prema Muzdelifi, gdje će klanjati akšam i jaciju, a potom se pripremati za nastavak obreda.

Nakon boravka na Muzdelifi i prikupljanja kamenčića, hadžije će u ranim jutarnjim satima krenuti prema Mini, gdje slijedi bacanje kamenčića na džemretima, jedan od značajnih obreda hadža.

Prema podacima Rijaseta Islamske zajednice u BiH, iz Bosne i Hercegovine ove godine na hadžu boravi 2.226 vjernika.

Ovogodišnji reisul-hudžadž prof. dr. Dževad Hodžić kazao je da hadžije iz BiH danas zajedno s vjernicima iz svih dijelova svijeta obavljaju jedan od središnjih obreda hadža.

Hadž je peti stub islama i obaveza je svakog muslimana koji je fizički i finansijski u mogućnosti da ga obavi barem jednom u životu.