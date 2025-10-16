SAD privremeno ublažile sankcije Dodikovom šefu kabineta

Američki OFAC privremeno je ublažio sankcije Danijelu Dragičeviću, šefu kabineta Milorada Dodika, izdavši dozvolu za ograničene transakcije do decembra 2025. godine.

Sjedinjene Američke Države privremeno su ublažile sankcije koje su na snazi protiv Danijela Dragičevića, šefa kabineta predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Odluku je donio američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD, izdavanjem posebne licence kojom se omogućava provođenje određenih transakcija koje bi inače bile zabranjene.

Prema informacijama koje je objavio The New York Times, licenca je izdata 9. septembra 2025. godine i važi do 8. decembra iste godine. Riječ je o privremenom ublažavanju sankcija koje se odnosi isključivo na tačno definisane finansijske i administrativne aktivnosti. Sankcije nisu ukinute, a Dragičević se i dalje nalazi na listi sankcionisanih osoba.

Licenca ne uključuje deblokadu imovine, prenos sredstava s blokiranih računa niti omogućava bilo kakvu korist drugim osobama pod sankcijama. Ovakve privremene dozvole OFAC povremeno izdaje u slučajevima kada postoje opravdani razlozi za djelimično ublažavanje mjera, ali bez ukidanja osnovnih ograničenja.

Američko Ministarstvo finansija nije izdalo posebno saopštenje o ovom slučaju, a mediji navode da je odluka donesena nakon lobiranja određenih advokatskih kancelarija u Washingtonu.

Danijel Dragičević se pod američkim sankcijama nalazi od 2022. godine zbog, kako je tada navedeno, podrške aktivnostima koje podrivaju Dejtonski mirovni sporazum i ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

