Organizacije iz SAD-a najavile protest zbog Dodikovog gostovanja u Chicagu

Nevladine organizacije iz SAD-a JednaBiH, JaBiH i MidwestBiH reagovale su zbog najavljenog gostovanja Milorada Dodika na Judson Univerzitetu u Chicagu, gdje je, prema njihovim navodima, planirano da primi nagradu za demokratiju.

U zajedničkom saopćenju ocijenili su neprihvatljivim organizovanje događaja na kojem učestvuje političar čije djelovanje, kako navode, godinama izaziva kontroverze u Bosni i Hercegovini, uključujući optužbe za podrivanje državnih institucija i negiranje genocida.

Posebnu zabrinutost izrazili su zbog tvrdnji da su pojedinim građanima, koji su ranije kupili ulaznice, karte naknadno otkazane uz obrazloženje ograničenog kapaciteta, dok su istovremeno oglašavana slobodna mjesta. Smatraju da takva praksa otvara pitanje transparentnosti i mogućeg selektivnog pristupa učesnicima.

Organizacije navode da se time može ograničiti prostor za legitimna pitanja o političkoj odgovornosti i djelovanju koje, prema njihovim riječima, narušava Dejtonski mirovni sporazum.

Zbog svega su najavili mirne proteste ispred Judson Univerziteta, danas u 14:30 sati po lokalnom vremenu u SAD-u, odnosno u 21:30 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini.

Iz organizacija JednaBiH, JaBiH i MidwestBiH pozvali su medije, međunarodnu javnost i civilno društvo da obrate pažnju na ovaj slučaj.