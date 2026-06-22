Sutra konferencija o prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici

Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju “Posvećenost implementaciji Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027.”, koja će biti održana sutra u Sarajevu.

Iz Gender centra FBiH navode da je cilj konferencije okupiti predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti, organizacija civilnog društva i drugih aktera uključenih u provedbu Strategije.

Kroz panel-diskusije bit će predstavljene dosadašnje aktivnosti, razmatrani ključni izazovi u implementaciji, kao i značaj kontinuirane multisektorske saradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici.

Iz Gender centra ističu da se provedbom Strategije i zajedničkim djelovanjem nadležnih institucija i organizacija mogu osigurati pravovremeni i efikasni odgovori na nasilje, te doprinijeti izgradnji društva s nultom tolerancijom prema nasilju.

Bosna i Hercegovina je ratifikacijom Istanbulske konvencije preuzela obavezu poduzimanja zakonodavnih i drugih mjera usmjerenih na prevenciju nasilja, zaštitu žrtava i procesuiranje počinilaca, kao i osiguranje koordiniranog djelovanja svih subjekata zaštite u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Strateško i sveobuhvatno djelovanje u ovoj oblasti uređeno je Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U skladu sa svojim nadležnostima, Gender centar Federacije BiH koordinira izradu i praćenje provedbe strateških dokumenata, uključujući aktuelnu Strategiju za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024–2027. godina, koja je usklađena s principima i oblastima djelovanja definisanim Istanbulskom konvencijom.

Iz Gender centra FBiH navode i da pružaju kontinuiranu podršku radu i jačanju kantonalnih i lokalnih koordinacionih tijela, s ciljem dosljedne implementacije politika i mjera prevencije i zaštite od nasilja na svim nivoima vlasti.