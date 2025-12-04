U TK zabilježen rast prijava nasilja: Izrečeno više od 1.900 mjera zaštite

Ali Huremović
Rast prijava nasilja TK potvrđen na tematskoj sjednici u Tuzli, uz podatak da je izrečeno više od 1.900 mjera zaštite nakon primjene novog zakona.
Foto: FENA

Na tematskoj sjednici u Tuzli, posvećenoj temi „Mehanizmi zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Tuzlanskom kantonu“, predstavljeni su podaci koji potvrđuju jasno zabilježeno povećanje broja prijava nasilja na području TK nakon stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Prema iznesenim informacijama, u 2025. godini evidentirano je 571 izrečena hitna zaštitna mjera, dok su nadležni sudovi donijeli ukupno 1401 zaštitnu mjeru. Ovi brojevi pokazuju rast u odnosu na raniji period, što upućuje na aktivniju primjenu zakonskih mehanizama, ali i na to da žrtve nasilja u Tuzlanskom kantonu sve češće prijavljuju nasilje i traže institucionalnu zaštitu.

Na sjednici je naglašena važnost novog zakona, koji donosi efikasnije procedure, bržu reakciju nadležnih službi i širi spektar mjera zaštite. Ipak, posebno je istaknut problem kašnjenja u donošenju podzakonskih akata, što otežava potpunu provedbu zakona i usporava funkcionisanje pojedinih mehanizama podrške žrtvama.

Učesnici su ocijenili da je povećanje broja prijava u Tuzlanskom kantonu važan indikator – s jedne strane ukazuje na ozbiljnost problema nasilja, a s druge potvrđuje da žrtve imaju sve više povjerenja u sistem. Naglašeno je da je neophodno osigurati bržu institucionalnu koordinaciju i hitno donijeti nedostajuće podzakonske akte kako bi zakon u potpunosti zaživio.

Ova tematska sjednica dio je kontinuiranih napora da se u TK ojačaju mehanizmi zaštite žrtava i izgrade stabilni, efikasni protokoli djelovanja u slučajevima nasilja.

