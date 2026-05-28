U jednom kantonu u FBiH podignute 62 optužnice za nasilje u porodici

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo od 1. januara do 11. maja ove godine podiglo je 62 optužnice za krivično djelo nasilje u porodici, pokazuje analiza podataka u ovim predmetima.

U istom periodu, na prijedlog Tužilaštva KS, nadležni sud je odredio pritvor za 25 osoba, dok su u 29 predmeta izrečene mjere zabrane i druge zaštitne mjere, s ciljem sprečavanja daljeg nasilja i zaštite oštećenih osoba.

Iz Tužilaštva KS navode da su u protekla četiri i po mjeseca kontinuirano poduzimane aktivnosti na otkrivanju, procesuiranju i sankcionisanju krivičnih djela nasilja u porodici. Postupanje se odvijalo u saradnji s nadležnim policijskim agencijama, centrima za socijalni rad i drugim institucijama koje su uključene u sistem zaštite žrtava.

Poseban fokus bio je na hitnom postupanju u predmetima koji uključuju ponovljeno nasilje, prijetnje po život i sigurnost žrtava, kao i na unapređenju međuinstitucionalne saradnje.

Poređenja radi, tokom 2025. godine zbog nasilja u porodici optužene su 124 osobe. U istom periodu prošle godine pritvor je određen za 61 osobu, dok su mjere zabrane izrečene u 108 predmeta.