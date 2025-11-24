Muškarac iz Kalesije preminuo u policijskoj stanici dan nakon prijave nasilja u porodici

Jasmina Ibrahimović
Foto: Ilustracija

Policijski službenici PS Kalesija postupali su 22. novembra 2025. godine po prijavi nasilja u porodici, a nakon što je utvrđeno da je prijavljeni O.K. rođen 1994. bio pod dejstvom alkohola, on je prema uputama sudije Općinskog suda u Kalesiji lišen slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje policijske stanice, uz izrečenu hitnu zaštitnu mjeru zbog nasilja u porodici, o svemu je odmah obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Dan poslije, 23. novembra, u 7 sati i 33 minute Operativnom centru Uprave policije MUP-a TK prijavljeno je da zadržano lice O.K. ne daje znakove života, medicinski tim Doma zdravlja Kalesija ubrzo je stigao na mjesto događaja, a ljekar mrtvozornik potvrdio je smrt te naveo kako na tijelu nema vidljivih povreda ni tragova nasilne smrti.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona koji je zajedno s uviđajnom ekipom Sektora kriminalističke policije izvršio uviđaj i izdao naredbu da se tijelo preveze na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, daljnje mjere i radnje bit će preduzimane pod nadzorom tužioca koji vodi predmet.

