Uhapšen policijski službenik MUP-a TK, sumnjiči se za zloupotrebu položaja

Policijski službenik Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona uhapšen je danas, 25. maja 2026. godine, zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a TK, slobode su ga lišili istražitelji Sektora kriminalističke policije, po nalogu postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

U toku su i pretresi prostorija, koji se provode po naredbi Općinskog suda u Tuzli.

Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni policijski službenik bit će predat u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.