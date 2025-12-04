Tematska sjednica Skupštine TK o mehanizmima zaštite od nasilja nad ženama i u porodici

Sjednica u Plavoj sali BKC-a Tuzla

U četvrtak, 4. decembra 2025. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona održava se tematska sjednica pod nazivom “Mehanizmi zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Tuzlanskom kantonu”.

Sjednicu organizuju Komisija za jednakopravnost spolova i Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona, u saradnji s Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Širok krug učesnika

Na sjednici se očekuje učešće predstavnika radnih tijela Parlamenta Federacije BiH, Gender centra Federacije BiH, pravosudnih institucija, nevladinih organizacija, kao i članova Koordinacionog tima za praćenje realizacije Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici Tuzlanskog kantona.

Fokus na zakonodavni okvir i saradnju institucija

Tematska sjednica organizuje se u okviru međunarodne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”. Akcenat je na jačanju međuparlamentarne i međuinstitucionalne saradnje, razmjeni iskustava i sagledavanju trenutnog stanja u oblasti sprečavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Posebno mjesto u programu zauzima dio posvećen novinama u zaštiti na nivou Federacije BiH, zakonskim izmjenama, strateškom okviru i mogućnostima koordinacije i saradnje različitih institucija. U tom segmentu predviđena su izlaganja predstavnika komisija oba doma Parlamenta Federacije BiH i Gender centra Federacije BiH.

Diskusija i zaključci u završnom dijelu

Prema najavljenom programu, nakon uvodnih izlaganja i prezentacije novina na federalnom nivou, tematska sjednica bi trebala biti nastavljena diskusijom i formulisanjem zaključaka u terminu od 12.30 do 13.30 sati.

Sjednica je dio šireg napora da se o temi nasilja nad ženama i nasilja u porodici govori na institucionalnom nivou, uz uključivanje različitih aktera koji mogu doprinijeti efikasnijoj zaštiti i podršci žrtvama