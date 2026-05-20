Skupština TK danas o budžetu, policijskim zakonima i izvještajima javnih institucija

Pedeset deveta sjednica Skupštine TK održava se danas u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Na predloženom dnevnom redu nalazi se 25 tačaka, među kojima su prijedlozi izmjena i dopuna više zakona, uključujući Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, Zakon o oružju i municiji, Zakon o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona te Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika TK.

Zastupnici će razmatrati i prijedloge odluka koje se odnose na prava branilaca i članova njihovih porodica, izmjene u radnim tijelima Skupštine, kao i imenovanje predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.

Na dnevnom redu su i brojni izvještaji za 2025. godinu, među kojima izvještaji o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona, radu Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda i Komisije za koncesije.

Zastupnici će razmatrati i informacije o stanju u malim i srednjim preduzećima i obrtima na području Tuzlanskog kantona, kao i informaciju o maloljetničkoj delinkvenciji za 2025. godinu.

Na kraju sjednice planirano je razmatranje zaključka u vezi sa zahtjevom za autentično tumačenje pojedinih odredbi Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.