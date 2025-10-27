Mjesec pritvora za muškarca iz Živinica zbog nasilja u porodici

Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Živinicama odredio je mjeru pritvora u trajanju od 1 (jednog) mjeseca osumnjičenom F.A. zbog osnova sumnje da je počinio dva krivična djela – Nasilje u porodici – iz člana 222. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona FBiH, u vezi sa članom 54 istog Zakona, na način da je nasiljem, drskim i bezobraznim ponašanjem ugrozio mir, tjelesnu cjelovitost i psihičko zdravlje članova svoje porodice sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu.

Imenovanom je pritvor određen iz razloga propisanih članom 146. stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku FBiH, u vezi sa članom 46. stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku FBiH.

Protiv navedenog rješenja može se izjaviti žalba Krivičnom vijeću Općinskog suda u Živinicama.