Sjajan početak za kadete BiH: Ubjedljiva pobjeda nad Norveškom na Evropskom prvenstvu

Muška U-16 reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je otvorila nastup na Evropskom prvenstvu B divizije, savladavši u prvom kolu selekciju Norveške rezultatom 83:66.

Mladi bh. košarkaši odigrali su odličan meč i zasluženo stigli do uvjerljivog trijumfa, čime su na najbolji način započeli takmičenje.

Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine bio je Mak Omerović, koji je ostvario double-double učinak sa 19 poena i 11 skokova, predvodivši svoju ekipu do pobjede.

Izabranike selektora Slaviše Ožegovića već sutra očekuje novi izazov, kada će u susretu drugog kola Evropskog prvenstva odmjeriti snage sa reprezentacijom Švedske. Utakmica je na programu od 18:30 sati.