Košarkaška reprezentacija BiH počela pripreme s 12 igrača, danas stižu Atić i Lazić

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme na Vlašiću za posljednje dvije utakmice prve grupne faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.

Zmajevi su se okupili jučer, a selektor Dario Gjergja na prvom treningu imao je na raspolaganju 12 igrača. Trening je održan u 18 sati, a pripreme će biti nastavljene narednih dana.

Na prvom treningu bili su Alen Pjanić, Kenan Kamenjaš, Darko Talić, Adin Vrabac, Asim Gutić, Amar Gegić, Amar Alibegović, Luka Garza, Reuf Livadić, Eman Šertović, Alija Islamović i Stefan Simanić.

Reprezentaciji bi se danas trebali priključiti Edin Atić i Aleksandar Lazić, dok će se Adnan Arslanagić ekipi priključiti naknadno zbog privatnih razloga.

Generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Dževad Alihodžić izjavio je za Fenu da će Džanan Musa obaviti pregled magnetnom rezonancom kako bi bio utvrđen stepen povrede koljena.

“Dogovoreno je da se Atić i Lazić priključe danas, dok će Džanan Musa danas raditi snimak magnetne rezonance, kako bi utvrdio stepen povrede koljena te da li će, u ovom trenutku, biti potrebno eventualno raditi i neki operativni zahvat. Ekipi će se naknadno priključiti Adnan Arslanagić koji će kasniti iz privatnih razloga. Emir Sulejmanović, što je pohvalno, došao je da podrži svoje kolege iz reprezentacije, ali znamo da on ne može biti na raspolaganju za ove utakmice zbog problema s Ahilovom tetivom”, kazao je Alihodžić.

Košarkaši Bosne i Hercegovine će 2. jula u Gradskoj areni “Husejin Smajlović” u Zenici igrati uzvratni meč protiv Turske. Susret počinje u 20 sati.

Nakon toga, Zmajevi će 6. jula gostovati Srbiji u Beogradu, također od 20 sati.

Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina već su izborile plasman u drugu grupnu fazu kvalifikacija, koja počinje krajem augusta. Ipak, preostale dvije utakmice odlučit će s koje pozicije i s koliko bodova će reprezentacije nastaviti takmičenje.

Reprezentativce je na Vlašiću posjetio i načelnik Općine Travnik Kenan Dautović, koji je Zmajevima poželio sreću u predstojećim utakmicama.

Bh. košarkaši će na Vlašiću ostati do 28. juna, kada će u poslijepodnevnim satima otputovati u Zenicu. Ulaznice za utakmicu protiv Turske već su dostupne putem platforme Event.ba.

Nakon četiri odigrana kola u grupi C, Turska je prva sa omjerom 4-0, Srbija i Bosna i Hercegovina imaju omjer 2-2, dok je Švicarska bez pobjede, sa omjerom 0-4.