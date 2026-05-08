Ukrajina i Rusija dogovorile trodnevno primirje

U čast Dana pobjede nad fašizmom, Rusija i Ukrajina postigle su trodnevni mir. Iako izgleda malo, kako navode vojni analitičari, ova tri dana, mogla bi biti dovoljna da obje sile po prvi put razmišljaju o totalnom i trajnom miru.

Predsjednik SAD-a Donald Trump saopćio je da će između Rusije i Ukrajine biti uspostavljeno trodnevno primirje. U objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo je da će prekid vatre trajati od 9. do 11. maja, odnosno od subote do ponedjeljka.

Nedugo zatim, ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskyy potvrdio je na mreži X da je dogovor postignut u okviru američkih diplomatskih napora za okončanje rata koji traje više od četiri godine.

Savjetnik ruskog predsjednika Yury Ushakov izjavio je da je sporazum postignut tokom telefonskih razgovora između američke administracije i Moskve, dok su američki zvaničnici paralelno razgovarali i s Kijevom. Dodao je da su tokom nedavnog razgovora Vladimir Putin i Trump istakli savezništvo SAD-a i Sovjetskog Saveza u Drugom svjetskom ratu, kao i mogućnost prekida vatre tokom obilježavanja Dana pobjede.

Rusija je ranije najavila jednostrano dvodnevno primirje povodom Dana pobjede 9. maja, dok je Ukrajina tvrdila da je i sama predlagala prekid sukoba, ali bez odgovora iz Moskve.

Trump je naglasio da je lično inicirao zahtjev za primirje i zahvalio ruskoj i ukrajinskoj strani na prihvatanju dogovora. Prema njegovim riječima, prekid vatre podrazumijeva obustavu svih borbenih aktivnosti, kao i razmjenu po 1.000 ratnih zarobljenika sa svake strane, što je potvrdio i Zelenski.

Na kraju je Trump poručio da se pregovori o završetku rata nastavljaju i izrazio nadu da bi ovo moglo predstavljati početak kraja dugotrajnog i razornog sukoba.