Planirani trilateralni sastanak Ukrajine, Mađarske i Slovačke o energetskim pitanjima nije održan, nakon što je ukrajinska strana odbila učestvovati u razgovorima u Briselu.

Vijest je potvrdio mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó, koji je poručio da Budimpešta, uprkos novonastaloj situaciji, ima plan i da će se „braniti bez obzira na okolnosti“.

Optužbe na račun Ukrajine

Szijjártó je naveo da ovo nije prvi put da ukrajinska strana odbija razgovore, dodajući da su prethodno bezuspješno pokušavali uspostaviti dijalog i u Kijevu i u Briselu.

Prema njegovim riječima, Ukrajina ne dopušta ni inspektorima Evropske unije pristup određenim lokacijama, što dodatno komplikuje rješavanje problema.

Mađarska strana tvrdi i da je blokada ponovnog pokretanja naftovoda Družba politički motivisana, iako je, kako navode, tehnički spreman za rad.

Energetski spor u pozadini

Dotok ruske nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj preko naftovoda Družba prekinut je krajem januara, a razlozi prekida predmet su različitih tumačenja.

Dok Kijev navodi da je riječ o oštećenju infrastrukture uslijed ratnih djelovanja, Budimpešta i Bratislava smatraju da se radi o političkom pritisku.

Szijjártó je poručio da Mađarska ima zalihe energenata za naredne sedmice i da će uspjeti stabilizirati situaciju, ali je istovremeno upozorio na pogoršanje odnosa između uključenih strana.

Propali sastanak dodatno je produbio tenzije između Ukrajine i pojedinih članica Evropske unije, posebno u kontekstu energetskih pitanja i rata u Ukrajini.