Magyar zahvalio Bećiroviću na čestitki: Mađarska želi jačati saradnju s BiH

Premijer Mađarske Péter Magyar uputio je pismo predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću, u kojem je zahvalio na čestitki povodom rezultata izbora održanih 12. aprila 2026. godine.

Magyar je naveo da vjeruje kako će se prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Mađarske nastaviti razvijati i u narednom periodu.

U pismu je istakao da je Mađarska posvećena produbljivanju saradnje u svim oblastima, s ciljem jačanja bilateralnih odnosa i doprinosa stabilnosti Zapadnog Balkana.

Dodao je da će Mađarska voditi pragmatičnu vanjsku politiku zasnovanu na poštovanju, međusobnom povjerenju i partnerstvu sa svim partnerima.