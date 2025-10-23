Dvojica mađarskih državljana zadržana u Tuzli – sumnja na kontraobavještajne aktivnosti

Dvojica državljana Mađarske jučer su zadržana na području Tuzle, a istražni organi trenutno provjeravaju sumnje da se radi o osobama koje bi mogle biti uključene u kontraobavještajne aktivnosti.

Kako je potvrđeno, pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona zadržali su dvije muške osobe mađarskog državljanstva, koje su se nalazile u Tuzli. Nakon zadržavanja, predane su u nadležnost Terenskog centra Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. U istragu je uključena i Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA) BiH.

Istražitelji utvrđuju na koji način su zadržani stranci ušli u Bosnu i Hercegovinu – legalno ili ilegalno te zbog čega borave na teritoriji naše države. O slučaju je obaviješteno i Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, koje zasad nema nadležnost dok traju provjere.

Prema nezvaničnim informacijama, jedan od privedenih je 73-godišnji muškarac koji je tokom sedamdesetih godina bio pripadnik Mađarske narodne armije, a kasnije i službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Mađarske. Bio je angažovan u Odjelu za vojnu kontraobavještajnu službu, a zatim i u civilnom sektoru kontraobavještajnih poslova.

Tokom karijere obavljao je i više specijalističkih funkcija u Uredu za informisanje Republike Mađarske, a kasnije je radio kao nezavisni savjetnik za sigurnost. Trenutno je vlasnik privatne agencije za sigurnosno savjetovanje i istraživanja.

Istraga o ovom slučaju je u toku, a nadležne institucije još nisu izdale zvanično saopćenje.