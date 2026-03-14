Trump o ratu s Iranom: Završit će kad to osjetim u kostima

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nije želio navesti konkretan vremenski rok za završetak rata s Iranom, poručivši da će sukob završiti kada on procijeni da je za to došlo vrijeme.

U intervjuu za Fox News Radio Trump je rekao da ne vjeruje da će rat trajati dugo, ali je dodao da će samo on znati kada je trenutak za njegov završetak.

„Kad to osjetim, osjetim u kostima“, rekao je Trump govoreći o mogućem kraju sukoba.

Njegova administracija do sada je slala različite poruke o trajanju rata, a pojedini visoki zvaničnici sugerisali su da bi sukob mogao trajati od nekoliko dana do nekoliko mjeseci. Sam Trump je u petak rekao da očekuje da će borbe uskoro završiti, ali je dodao da bi se rat, ako bude potrebno, mogao nastaviti i na neodređeno vrijeme.

Predsjednik je također odbacio tvrdnje da se Sjedinjene Američke Države suočavaju s nedostatkom municije.

„Niko nema tehnologiju ni oružje koje mi imamo“, rekao je Trump u razgovoru s Brianom Kilmeadeom s Fox Newsa. „Daleko smo ispred plana. Daleko ispred.“

Dodao je i da američka vojska raspolaže velikim zalihama naoružanja.

„Imamo praktično neograničeno streljivo. Koristimo ga, koristimo ga. Možemo tako unedogled“, rekao je Trump.

Iako je naglasio da će odluka o završetku rata u konačnici zavisiti od njegove procjene, Trump je rekao da se redovno savjetuje s najbližim saradnicima, među kojima su ministar odbrane Pete Hegseth, državni sekretar Marco Rubio i potpredsjednik JD Vance.

Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly izjavila je da će vojna operacija protiv Irana trajati dok se ne ispune svi postavljeni ciljevi.

„Operacija Epski bijes nastavit će se sve dok predsjednik Trump, kao vrhovni komandant, ne utvrdi da su njeni ciljevi, uključujući i to da Iran više ne predstavlja vojnu prijetnju, u potpunosti ostvareni“, rekla je Kelly.

Ministar odbrane Pete Hegseth ranije je izjavio da je pobjeda sigurna, te je kritizirao medije zbog, kako je rekao, neprijateljskog izvještavanja o ratu.