U komšiluku rastu penzije: Najniža penzija daleko veća nego u BiH

Penzije u Crnoj Gori za januar bit će povećane za 0,38 posto, nezvanično su potvrdili izvori bliski Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, prenosi Dan.

Upravni odbor Fonda PIO tokom naredne sedmice trebao bi objaviti zvanične podatke o usklađivanju januarskih penzija. Prema dostupnim informacijama, minimalne penzije koje iznose 450 eura bit će uvećane za oko 1,7 eura, dok će prosječne penzije od 553,5 eura biti veće za približno dva eura.

Kako navodi ovaj list, očekuje se da penzioneri neće biti zadovoljni ovim povećanjem, posebno jer su minimalne penzije bile zamrznute dvije godine. Također, tokom prošle godine penzije su povećavane tri puta, ukupno za oko 12 posto, pri čemu je januarsko povećanje iznosilo 6,85 posto. Da su minimalne penzije ranije bile odmrznute, penzioneri bi, prema procjenama, dobili povećanje od oko 30 eura.