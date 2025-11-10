Imenovan novi selektor košarkaške reprezentacije BiH

Ali Huremović

Upravni odbor Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku o imenovanju Darija Gjergje za novog selektora muške košarkaške reprezentacije BiH. Na toj poziciji naslijedit će Adisa Bećiragića.

Gjergja je rođen 21. augusta 1975. godine u Zadru, a trenersku karijeru započeo je kao asistent u KK Zagreb, nakon čega je kratko bio dio stručnog štaba Cibone, pa nastavio rad u ruskom Permu.

Od 2008. godine djeluje u Belgiji, gdje je vodio klubove Charleroi i Liège, dok je najveće uspjehe ostvario s ekipom Oostendea, s kojom je osvojio čak 14 titula prvaka Belgije. Trenutno je trener francuskog Limogesa.

Gjergja ima i reprezentativno iskustvo – vodio je reprezentaciju Belgije na dva evropska prvenstva, a na posljednjem Eurobasketu ostvario pobjede protiv Islanda i Poljske.

Već ovog mjeseca čeka ga debi na klupi Zmajeva, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. BiH će 27. novembra igrati protiv Turske, a tri dana kasnije protiv Srbije. U narednim danima očekuje se i objava spiska igrača na koje novi selektor računa.

