Selektor bh. košarkaša skratio spisak, Zmajevi bez dva važna igrača u Mejdanu

Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergja skratio je spisak igrača, odnosno saopštio kadar na koji će računati u predstojećim utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, protiv Švicarske, saopćeno je iz Košarkaškog saveza BiH.

Pozive su dobili: Adnan Arslanagić (Giessen, Njemačka), Darko Talić (Borac WWin), John Roberson (Toulon, Francuska), Edin Atić (Bosna BH Telecom), Asim Gutić (Bosna BH Telecom), Tarik Hrelja (Student m:tel), Adin Vrabac (Ourense, Španija), Aleksandar Lazić (Igokea m:tel), Malik Skalonjić (Spartak Subotica, Srbija), Amar Alibegović (Granada, Španija), Stefan Simanić (Šiauliai, Litvanija), Dušan Makitan (Borac WWin), Emir Sulejmanović (Unicaja, Španija), Ajdin Penava (Slask Wroclaw, Poljska), Reuf Livadić (Promo Donji Vakuf), Džanan Musa (Dubai, UAE) i Kenan Kamenjaš (Dubai, UAE).

Okupljanje reprezentativaca zakazano je za nedjelju u Tuzli.

U prvoj utakmici protiv Švicarske, koja se igra u petak, 27. februara u Mejdanu, selektor neće moći računati na Džanana Musu i Kenana Kamenjaša. Njih dvojica će se reprezentaciji priključiti u Švicarskoj i bit će u sastavu za drugi susret protiv istog rivala, koji je na programu 2. marta. Neizvjestan je i dolazak Johna Robersona.

Bosna i Hercegovina nakon dva odigrana kola ima dva poraza, od Turske u gostima i Srbije u Skenderiji. Bez pobjede je i Švicarska.

U drugu fazu kvalifikacija iz ove grupe plasirat će se tri najbolje selekcije.