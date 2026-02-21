Selektor bh. košarkaša skratio spisak, Zmajevi bez dva važna igrača u Mejdanu

RTV SLON
Košarkaška reprezentacija BiH
Foto: Fena

Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergja skratio je spisak igrača, odnosno saopštio kadar na koji će računati u predstojećim utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, protiv Švicarske, saopćeno je iz Košarkaškog saveza BiH.

Pozive su dobili: Adnan Arslanagić (Giessen, Njemačka), Darko Talić (Borac WWin), John Roberson (Toulon, Francuska), Edin Atić (Bosna BH Telecom), Asim Gutić (Bosna BH Telecom), Tarik Hrelja (Student m:tel), Adin Vrabac (Ourense, Španija), Aleksandar Lazić (Igokea m:tel), Malik Skalonjić (Spartak Subotica, Srbija), Amar Alibegović (Granada, Španija), Stefan Simanić (Šiauliai, Litvanija), Dušan Makitan (Borac WWin), Emir Sulejmanović (Unicaja, Španija), Ajdin Penava (Slask Wroclaw, Poljska), Reuf Livadić (Promo Donji Vakuf), Džanan Musa (Dubai, UAE) i Kenan Kamenjaš (Dubai, UAE).

Okupljanje reprezentativaca zakazano je za nedjelju u Tuzli.

U prvoj utakmici protiv Švicarske, koja se igra u petak, 27. februara u Mejdanu, selektor neće moći računati na Džanana Musu i Kenana Kamenjaša. Njih dvojica će se reprezentaciji priključiti u Švicarskoj i bit će u sastavu za drugi susret protiv istog rivala, koji je na programu 2. marta. Neizvjestan je i dolazak Johna Robersona.

Bosna i Hercegovina nakon dva odigrana kola ima dva poraza, od Turske u gostima i Srbije u Skenderiji. Bez pobjede je i Švicarska.

U drugu fazu kvalifikacija iz ove grupe plasirat će se tri najbolje selekcije.

pročitajte i ovo

Sport

Širi spisak košarkaške reprezentacije BiH za kvalifikacije protiv Švicarske

Sport

BiH večeras protiv Srbije u drugom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Vijesti

Poraz bh. košarkaša u Turskoj

Vijesti

Košarkaška reprezentacija BiH otputovala u Istanbul na duel s Turskom

Vijesti

Selektor Gjergja objavio spisak košarkaša

Istaknuto

Imenovan novi selektor košarkaške reprezentacije BiH

Istaknuto

Topa: Jednostavno jelo koje vraća snagu nakon posta

Magazin

Stručnjaci otkrivaju jednostavnu naviku koja sprječava plijesan u domu

BiH

Mirno okupljanje u Tuzli za Erdoana, građani zapalili svijeće na Trgu slobode

Tuzla i TK

Ramazanske noći u Tuzli počinju predavanjem hafiza Ammara Bašića

Sport

Rukometaši Slobode večeras u Mejdanu dočekuju Zrinjski

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]