Preminula nana Džanana Muse, upitan dolazak na okupljanje reprezentacije

Džananu Musi preminula je nana, zbog čega je upitno njegovo putovanje na okupljanje reprezentacije u Švicarskoj. U prvom susretu protiv Švicarske 27. februara 2026. godine u Mejranu sigurno neće nastupiti, dok je planirano da se ekipi priključi na revanš utakmici.

„Voli te tvoj paša i čuvaj nas sve odozgo i nemoj se sikirati, imaš nas dolje da te činimo ponosnom. Volim te nano.“ – napisao je Musa na svom IG profilu.

Emotivne poruke kojima se oprostio od voljene nane:

„Draga moja nana je otišla na bolji svijet. Bila je draža Allahu Milostivom, a kako i ne bi, kad je bila puna ljubavi, empatije, pozitivne energije, prema svojim najbližim, a Boga mi i prema svima. Falit ćeš mi nano, falit ćeš mi da kad te nazovem da te pitam kako ti je koljeno, da ti kažeš bit će dobro, iako znam da neće jer me nisi htjela sikirati, živjela si za moje utakmice, da mi kažeš ono tvoje ‘majstor si’. Volim te, i da znaš da ćeš biti u svakom mom košu i utakmici. Nek mi te Dragi Allah čuva i vidimo se. Tvoj paša.“