BiH večeras protiv Srbije u drugom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

RTV SLON
Jusuf Nurkić objavio saopštenje igrača: Dnevnice od 25 KM su uvreda
Foto: Arhiva

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u sarajevskoj dvorani „Mirza Delibašić“ dočekati selekciju Srbije u susretu drugog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Obje ekipe u utakmicu ulaze značajno oslabljene, bez većeg broja standardnih igrača.

Zbog NBA kalendara izostaju košarkaši koji nastupaju u najjačoj ligi svijeta, a tim Bosne i Hercegovine dodatno je oslabljen jer Dubai nije odobrio dolazak Džanana Muse, Kenana Kamenjaša i Koste Kondića. Aleksandar Lazić je ranije poručio da neće igrati dok je aktuelno rukovodstvo Košarkaškog saveza BiH na čelu, dok su Edin Atić i Amar Gegić povrijeđeni. Selektor Dario Gjergja ipak je naglasio da postoji mogućnost da se Atić nađe u večerašnjem rosteru.

Uoči duela sa Srbijom, selektor Gjergja je istakao važnost energije i preciznosti. „Domaći teren je prednost, pozivam navijače da dođu i budu naš šesti igrač. Ja ću dati sve od sebe da izvučemo maksimum u situaciji u kojoj smo. Energija će biti ključ utakmice, moramo smanjiti greške na minimum, te braniti njihovo najjače oružje, pick and roll igru“, poručio je.

Utakmica Bosna i Hercegovina – Srbija počinje u 20:00 sati, uz direktan prijenos na kanalu Arena Sport 1.

