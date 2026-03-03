Riječi zahvale selektora Gjergje nakon pobjede u Švicarskoj

Riječi zahvale selektora košarkaške reprezentacije BiH, Daria Gjergje došle su odmah nakon velike pobjede bh. košarkaša u gostima protiv Švicarske, sa ubjedljivih 91:60. Na press-konferenciji poslije meča medijima su se obratili selektor Dario Gjergja i krilni košarkaš Aleksandar Lazić, a ton je bio i emotivan i realan, uz jasnu poruku da su pobjede najvažnije.

Gjergja je naglasio da početak utakmice nije bio idealan, ali da je ekipa pronašla ritam i rješenje, posebno kroz odbranu, podsjetio je i da su u sastavu bila i nova imena, uz vrlo malo vremena za uigravanje. Govoreći o situaciji u grupi, selektor je podsjetio da su rivali iz samog evropskog vrha, Srbija i Turska, te da je uprkos svemu važno ostati optimističan i gledati prema narednom ciklusu.

U nastavku obraćanja, riječi zahvale Gjergje bile su usmjerene na odnos igrača prema radu tokom dana provedenih zajedno, istakao je da su momci pokazali profesionalizam i zaslužili sav respekt. Spomenuo je i povratak Džanana Muse i Kenana Kamenjaša, naglašavajući koliko ekipi znači što je jezgro domaće, bez stranaca, te da je to za njega posebna čast. Posebno se osvrnuo i na Aleksandra Lazića, ističući koliko mu znači što je ponovo uz tim.

Lazić je poručio da je atmosfera bila kao na domaćem terenu, zahvalio je na podršci navijača gdje god reprezentacija igra, dodajući da je energija bila odlična i da je drugo poluvrijeme bilo na visokom nivou. Naglasio je da su ovakve pobjede važne za nastavak puta, uz poruku da ekipa ide korak po korak i da će se pravi rasplet tek vidjeti u narednom terminu.