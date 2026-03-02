BiH ubjedljiva protiv Švicarske, izborili smo plasman u narednu fazu takmičenja

Nedžida Sprečaković
bh kosarkasi, kosarkaksa reprezentacija BiH
Foto: Košarkaška reprezentacija BiH/ Mejdan 27.02.2026./ Trijumf protiv Švicarske (84:60)

BiH je savladala Švicarsku rezultatom 91:60 i tako osigurala plasman u narednu fazu takmičenja, a pitanje koje ostaje otvoreno jeste koliko će pobjeda prenijeti dalje. U susretu koji je od početka bio pod kontrolom domaće selekcije, razlika u kvalitetu i energiji bila je vidljiva u svakom segmentu igre.

Najefikasniji u redovima našeg tima bio je Džanan Musa sa 25 poena. Pratili su ga Alibegović i Sulejmanović koji su ubacili po 13, dok je Kamnejaš dominirao pod obručima sa osam skokova i dao dodatnu sigurnost u reketu. Već nakon prve četvrtine bilo je jasno u kojem smjeru ide utakmica, a do kraja je prednost samo rasla.

BiH je ovom pobjedom stigla do omjera 2-2 u grupi C, čime je osiguran nastavak borbe za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Pred reprezentacijom su još dvije utakmice u prvoj fazi takmičenja. Već 2. jula u našoj zemlji gostuje Turska, dok tri dana kasnije slijedi gostovanje Srbiji. To će ujedno biti i ključni ispiti pred nastavak kvalifikacija, jer će se upravo iz tih duela znati s kakvom startnom pozicijom BiH ulazi u naredni krug.

pročitajte i ovo

Vijesti

Zmajevi večeras traže pobjedu u Švicarskoj

Vijesti

Preminula nana Džanana Muse, upitan dolazak na okupljanje reprezentacije

Sport

Selektor bh. košarkaša skratio spisak, Zmajevi bez dva važna igrača u...

Sport

Širi spisak košarkaške reprezentacije BiH za kvalifikacije protiv Švicarske

Sport

Košarkaši BiH ostali bez pobjede u finišu protiv Srbije

Sport

BiH večeras protiv Srbije u drugom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Vijesti

Preko 32 hiljade sezonaca iz BiH radi u susjednoj zemlji

Vijesti

Istekao rok za zaključane cijene, šta dalje?

Vijesti

Praznici povećavaju potrošnju u BiH, građani sve češće posežu za zaduživanjem

Tuzla i TK

Bronza sa Balkanskog prvenstva za Halilović Emira i KBS Orkka

Vijesti

Stotine letova otkazano, neke kompanije realizuju komercijalne letove sa Bliskog istoka

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]