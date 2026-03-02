BiH ubjedljiva protiv Švicarske, izborili smo plasman u narednu fazu takmičenja

BiH je savladala Švicarsku rezultatom 91:60 i tako osigurala plasman u narednu fazu takmičenja, a pitanje koje ostaje otvoreno jeste koliko će pobjeda prenijeti dalje. U susretu koji je od početka bio pod kontrolom domaće selekcije, razlika u kvalitetu i energiji bila je vidljiva u svakom segmentu igre.

Najefikasniji u redovima našeg tima bio je Džanan Musa sa 25 poena. Pratili su ga Alibegović i Sulejmanović koji su ubacili po 13, dok je Kamnejaš dominirao pod obručima sa osam skokova i dao dodatnu sigurnost u reketu. Već nakon prve četvrtine bilo je jasno u kojem smjeru ide utakmica, a do kraja je prednost samo rasla.

BiH je ovom pobjedom stigla do omjera 2-2 u grupi C, čime je osiguran nastavak borbe za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Pred reprezentacijom su još dvije utakmice u prvoj fazi takmičenja. Već 2. jula u našoj zemlji gostuje Turska, dok tri dana kasnije slijedi gostovanje Srbiji. To će ujedno biti i ključni ispiti pred nastavak kvalifikacija, jer će se upravo iz tih duela znati s kakvom startnom pozicijom BiH ulazi u naredni krug.