Dario Gjergja objavio širi spisak košarkaša BiH za duele s Turskom i Srbijom

Selektor muške seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergja saopštio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, protiv Turske i Srbije.

Spisak čine sljedeći košarkaši: Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edin Atić, Amar Gegić, Džanan Musa, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Vojin Ilić, Tarik Hrelja, Alen Pjanić, Harun Zrno, Sani Čampara, Eman Šertović, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Ajdin Penava, Alija Islamović, Lazar Mutić, Amsal Delalić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza, Nikola Marić, Reuf Livadić, Haris Delalić i Markus Lončar.

Okupljanje reprezentacije je zakazano za 21. juni na Vlašiću, a dotad će selektor Gjergja skratiti spisak.

Podsjetimo, Zmajevi će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a četiri dana kasnije gostovati u Srbiji.