Košarkaši BiH otputovali za Beograd uoči susreta protiv Srbije

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo krenula put Beograda, gdje će u ponedjeljak od 20 sati odmjeriti snage sa Srbijom u posljednjem susretu prve grupne faze kvalifikacija za FIBA Basketball World Cup 2027 .

Bh. tim u ovaj duel ulazi nakon poraza od Turske rezultatom 75:82, koji je pretrpio u četvrtak u Zenici. S druge strane, Srbija je slavila u prvom međusobnom susretu odigranom krajem prošle godine u Sarajevu, kada je bilo 74:72.

Predstojeći meč odlučit će koja će reprezentacija zauzeti treće mjesto u grupi C. Prvu poziciju već je osigurala Turska, dok je Švicarska ostala na začelju tabele.

Selektor Dario Gjergja za gostovanje u Beogradu odabrao je sljedeće igrače: Amar Alibegović, Edin Atić, Adin Vrabac, Eman Šertović, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza.

U istoj grupi, Turska i Švicarska će u ponedjeljak od 18 sati odigrati svoj međusobni susret posljednjeg kola.

Trenutni poredak grupe C glasi: Turska 5-0, Srbija 3-2, Bosna i Hercegovina 2-3 i Švicarska 0-5.

Bez obzira na ishod posljednjeg kola, Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina već su osigurale plasman u narednu fazu kvalifikacija, gdje ih očekuju dueli protiv reprezentacija iz grupe D. Poznato je da će među protivnicima biti Italija i Litvanija, dok će treći učesnik biti određen nakon susreta Velike Britanije i Islanda.