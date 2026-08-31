Problem riješen pred Litvaniju, košarkašima BiH stigli dresovi i oprema

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine dobila je dobre vijesti pred večerašnju utakmicu protiv Litvanije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, nakon što je oprema reprezentacije stigla na odredište.

Selektor Dario Gjergja ranije je otkrio da su nakon putovanja avionom stvari reprezentacije ostale na aerodromu, zbog čega ekipa nije mogla normalno trenirati.

Problem je u međuvremenu riješen, a reprezentativcima BiH stigla je kompletna oprema, uključujući i dresove u kojima će nastupiti protiv Litvanije.

Gjergja je ranije poručio da se ekipa, uprkos problemima, mora fokusirati na utakmicu i pokušati izvući maksimum iz situacije.

„Moramo se fokusirati na utakmicu, bez obzira na sve probleme koje imamo, evo sad, naravno i ovo sa stvarima, da ne možemo normalno trenirati. Nadam se da će stići cijela oprema i torbe, ali idemo izvući najbolje što možemo i odigrati mušku utakmicu“, rekao je selektor BiH.

Dolaskom opreme otklonjena je i posljednja neizvjesnost pred utakmicu, pa reprezentativci sada imaju sve potrebno za večerašnji susret.

Bosna i Hercegovina će protiv Litvanije pokušati napraviti novi važan korak u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.