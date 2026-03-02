Zmajevi večeras traže pobjedu u Švicarskoj

Nedžida Sprečaković
Foto: Košarkaška reprezentacija BiH/ Mejdan 27.02.2026./ Trijumf protiv Švicarske (84:60)

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u košarci večeras će u Švicarskoj odigrati revanš susret kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027, nakon što su Zmajevi nedavno u Tuzli savladali istog protivnika rezultatom 84:60.

Utakmica zakazana za 2. mart 2026. godine nosi veliku težinu u borbi za plasman u drugu fazu kvalifikacija. U grupi C, uz Bosnu i Hercegovinu i Švicarsku, nalaze se i Turska te Srbija, a svaki bod mogao bi imati presudan značaj u konačnom poretku.

Priključivanjem Džanana Muse i Kenana Kamenjaša reprezentacija Bosne i Hercegovine u košarci kompletirala je sastav, pa stručni štab na raspolaganju ima svih 12 igrača za duel protiv domaćina.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u košarci trenutno zauzima treće mjesto u grupi C, dok je Švicarska na četvrtoj poziciji. Eventualni trijumf u gostima značio bi važan korak ka narednoj fazi kvalifikacija i dodatno bi učvrstio samopouzdanje ekipe nakon uvjerljive pobjede u Mejdanu.

Susret u Švicarskoj igra se večeras od 19 sati.

