Uhapšeno šest osoba: Koristili lažne profile i predstavljali se kao djevojčice

U nastavku akcije „Armagedon“, koja se provodi u okviru Europolove operacije „Python“ usmjerene na suzbijanje seksualne eksploatacije djece na internetu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su šest osoba.

Kako je saopćio MUP Srbije, uhapšeni se sumnjiče za prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala te iskorištavanje maloljetnih osoba za pornografiju.

Prema navodima policije, osumnjičeni su putem interneta preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastale seksualnom eksploatacijom djece. Sumnja se da su pojedini koristili lažne profile na društvenim mrežama i aplikacijama, predstavljajući se kao djevojčice, kako bi stupili u kontakt s maloljetnicima i od njih pribavili fotografije i videosnimke seksualnog sadržaja.

Tokom pretresa stanova i drugih prostorija pronađena je računarska oprema na kojoj su otkriveni fotografije i videosnimci seksualne eksploatacije djece.

Pet osumnjičenih zadržano je do 48 sati i bit će predato nadležnom tužilaštvu, dok će protiv jedne osobe krivična prijava biti podnesena u redovnom postupku.

Iz MUP-a Srbije poručili su da će nastaviti aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju počinilaca krivičnih djela seksualne eksploatacije djece te saradnju s domaćim i međunarodnim institucijama s ciljem zaštite djece u digitalnom okruženju.