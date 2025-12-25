Forto: Naredne godine fokusiramo se na brži internet i 5G mrežu

U 2026. godini Ministarstvo komunikacija i prometa BiH fokusirat će se na razvoj širokopojasnog interneta i uvođenje 5G infrastrukture kako bi brži internet postao standard, izjavio je ministar Edin Forto.

Planirano je donošenje Strategije širokopojasnog interneta i usklađivanje propisa radi smanjenja troškova pristupa internetu.

Ministarstvo nastavlja implementaciju evropskog okvira digitalnog identiteta, uključujući e-ID, kvalificirani elektronski potpis, mobilni identitet i digitalni novčanik, te uvođenje digitalnih tovarnih listova i razmjenu podataka (eFTI/eCMR). U pripremi je i zakon o elektronskom identitetu i uslugama povjerenja.

Cilj je modernizirati digitalnu infrastrukturu, povećati dostupnost brzog interneta za građane i privredu, te osigurati efikasnu i sigurnu digitalnu transformaciju u skladu sa zahtjevima EU.

