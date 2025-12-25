Forto: Naredne godine fokusiramo se na brži internet i 5G mrežu

Adin Jusufović
internet
U 2026. godini Ministarstvo komunikacija i prometa BiH fokusirat će se na razvoj širokopojasnog interneta i uvođenje 5G infrastrukture kako bi brži internet postao standard, izjavio je ministar Edin Forto.

Planirano je donošenje Strategije širokopojasnog interneta i usklađivanje propisa radi smanjenja troškova pristupa internetu.

Ministarstvo nastavlja implementaciju evropskog okvira digitalnog identiteta, uključujući e-ID, kvalificirani elektronski potpis, mobilni identitet i digitalni novčanik, te uvođenje digitalnih tovarnih listova i razmjenu podataka (eFTI/eCMR). U pripremi je i zakon o elektronskom identitetu i uslugama povjerenja.

Cilj je modernizirati digitalnu infrastrukturu, povećati dostupnost brzog interneta za građane i privredu, te osigurati efikasnu i sigurnu digitalnu transformaciju u skladu sa zahtjevima EU.

Završen Evropski Grand Prix: Taekwondoisti BiH osvojili četiri medalje

pročitajte i ovo

Magazin

Jedna promjena u podešavanjima može drastično ubrzati Wi-Fi

Magazin

Stručnjaci otkrili: Ako ruter postavite na jedno mjesto imat ćete brži...

Magazin

Cloudflare uzrokovao višesatne prekide, kako je ovaj globalni servis privremeno zaustavio...

Magazin

Kvar na Amazon Web Services uzrokovao pad brojnih aplikacija i web...

Vijesti

Sigurna zona: Cyber sigurnosne prijetnje u BiH i nedostatak nacionalnog tima...

Magazin

Zaboravljeni mirisi djetinjstva: Kako smo živjeli bez interneta, a imali sve?

Istaknuto

Žestoka reakcija UIO: Poreska uprava nije prilagodila svoj informacioni sistem

Vijesti

FBiH uvodi obavezni elektronski potpis za poreze

Vijesti

Betlehem slavi Božić u tišini: Svjetla nade u gradu bez hodočasnika

Vijesti

Kraj prevarama pri kupovini auta: EU uvodi strožije mjere!

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata u porodilištu UKC-a rođeno 10 beba

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]