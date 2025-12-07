Završen Evropski Grand Prix: Taekwondoisti BiH osvojili četiri medalje

Ceremonijom dodjele medalja okončan je posljednji od četiri takmičarska dana na ovogodišnjem Evropskom Grand Prixu u Sarajevu.

Prestižno takmičenje završeno je proglašenjem najboljih pojedinaca, a na pobjednički podijum ponovo se popelo dvoje bosanskohercegovačkih taekwondoista – Lucija Miličević i Adin Hodžić. Predstavnici Bosne i Hercegovine u kategorijama -68 kg i -73 kg osvojili su bronzane medalje, te su se tako pridružili Ejli Makaš i Zlatku Hrnjiću, koji su se prethodno okitili medaljama istog sjaja.

MVP nagrade u juniorskoj konkurenciji pripale su Francuskinji Fatimi Mendy (-59kg) i Alexiosu Nikolaidisu iz Grčke (-63kg). Pored Nikolaidisovog zlata u kategoriji do 63 kilograma grčki reprezentativci danas su osvojili još jedno zlato i tri srebra, dok su taekwondoisti iz Srbije četvrtog dana osvojili dva zlata, jedno srebro i dvije bronze.

Uprkos brojnim izazovima Taekwondo savez FBiH i ovoga puta se pokazao izvrsnu tehničku organizaciju.

– Iako su prije ovog Grand Prixa održana velika evropska i svjetska takmičenja jako smo zadovoljni načinom na koji smo prvi put organizovali ovakvu vrstu manifestacije. Uz pohvale koje smo dobili od rukovodstva Evropske taekwondo unije predvođenog predsjednikom Sakisom Pragalosom i stečenim iskustvom uvjeren sam da ćemo naredne godine organizaciju podići na još veći nivo – kazao je Samir Šarić, predsjednik TKDS FBiH koji će i u naredne dvije godine biti tehnički organizator Grand Prixa.

Važno je naglasiti da su ove godine po prvi put dodijeljene novačne nagrade za one najbolje u juniorskoj, ali i u kadetskoj konkurenciji, saopćeno je iz Taekwando saveza FBiH.