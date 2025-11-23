Blistav nastup u Tuzli: Takmičarke KK “DO” Tuzla osvojile pet medalja na 9. Karate kupu

RTV SLON
Foto: KK DO Tuzla

Na 9. Karate kupu “Tuzlanski pobjednik”, održanom jučer u Tuzli u organizaciji KK Pobjednik, takmičarke KK “DO” Tuzla ostvarile su sjajan uspjeh i potvrdile svoj kvalitet u jakoj konkurenciji. U ukupnom zbiru osvojile su tri zlatne i dvije bronzane medalje, čime su još jednom pokazale da pripadaju vrhu u svojim kategorijama.

Najuspješnija je bila Gloria Žigić, koja je osvojila dvije zlatne medalje – u kategoriji borbe djevojčica do 12 godina, -45 kg, te u kategoriji djevojčice do 13 godina, -39 kg. Zlatom se okitila i najmlađa članica ekipe, Sofija Žigić, koja je u svom prvom takmičarskom nastupu briljirala u kategoriji djevojčice 8/9 godina, -28 kg.

Bronzane medalje pripale su Amili Hasanović u kategoriji borbe djevojčica do 12 godina, -35 kg, te Nermini Karić u kategoriji djevojčice do 13 godina, -49 kg.

Klub je takmičenje završio ponosan na sve djevojčice koje su pokazale borbenost, disciplinu i sportski duh, dok je ekipu tokom takmičenja vodila trenerica Amina Fejzić. Uprava kluba posebno ističe zalaganje i napredak svojih mladih sportistkinja, koje su Tuzlu predstavile na najbolji način.

