Karate klub „DO“ Tuzla najbolji u ukupnom poretku Regionalne lige

Karate klub „DO“ Tuzla ostvario je izuzetan sportski uspjeh osvojivši Regionalnu ligu 2025. godine, čime je proglašen najboljim klubom u službenim kategorijama, kao i u ukupnom poretku. Ovim rezultatom klub je po drugi put osvojio prelazni pehar, potvrdivši kontinuitet vrhunskih rezultata i dugogodišnju dominaciju na regionalnoj sceni.

Tituli najboljeg kluba doprinijeli su brojni pojedinačni i ekipni uspjesi takmičara Karate kluba „DO“ Tuzla u svim uzrasnim kategorijama, od djece do seniora. Pojedinačna priznanja kao pobjednici lige osvojili su takmičari u muškoj i ženskoj konkurenciji, dok su zapažene rezultate ostvarile i klupske ekipe u katama i borbama u kadetskim, juniorskim i seniorskim kategorijama.

Iz kluba ističu da je ovaj uspjeh rezultat kontinuiranog rada, discipline i zajedništva, te naglašavaju važnu ulogu trenera, sportista i roditelja u ostvarivanju vrhunskih rezultata. Posebno je istaknuta zahvalnost treneru Anti Krešiću, čiji su dugogodišnji rad, posvećenost i doprinos razvoju kluba ostavili snažan trag u sportskim uspjesima Karate kluba „DO“ Tuzla.