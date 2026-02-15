Lejla Arapović zlatna u veteranima: Karatisti kluba “DO” briljirali na Državnom prvenstvu

Arnela Šiljković - Bojić

U Modriči je danas, u organizaciji Karate saveza Bosne i Hercegovine i Karate kluba “Šampion” Modriča, održano Državno prvenstvo Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke, veterane te parakaratiste, na kojem je Karate klub DO Tuzla ostvario izvanredan rezultat osvojivši četiri medalje sa četiri takmičara.

Tuzlanski klub je još jednom potvrdio kontinuitet vrhunskih nastupa i ozbiljnog rada, a svi predstavnici kluba vratili su se kući s medaljama.

Zlatnu medalju u borbama, u kategoriji seniorke -68 kg, osvojila je Amina Fejzić, dok je Stefani Krešić osvojila srebrnu medalju u kategoriji seniorke +68 kg. Bronzanu medalju u borbama, u kategoriji seniori -75 kg, osvojio je Loren Šarić.

Posebno se istakla Lejla Arapović, koja je u disciplini kate, u kategoriji veteranke, osvojila zlatnu medalju i prvo mjesto. Arapović je ujedno bila jedina takmičarka iz Tuzle koja je kao veteranka osvojila medalju na ovom državnom prvenstvu, čime je njen uspjeh dobio dodatnu vrijednost i značaj za klub i grad.

U ukupnom plasmanu klubova Karate klub DO Tuzla zauzeo je 5. mjesto u konkurenciji seniora, dok je u konkurenciji veterana osvojeno visoko 3. mjesto.

Iz kluba su istakli da su ovi rezultati dokaz ozbiljnog rada i posvećenosti svih takmičara, koji su dostojanstveno predstavljali Tuzlu na državnoj sceni.

