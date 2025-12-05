Youth League Venice 2025: Tuzlanski tim među elitom svjetskog karatea

Od 4. do 7. decembra 2025. godine u Veneciji se održava prestižni Karate1 Youth League turnir, koji je i ove godine okupio impresivnih 3.378 takmičara iz cijelog svijeta. Zbog masovnosti, sve kategorije bile su limitirane, što dodatno potvrđuje važnost i kvalitet ovog međunarodnog događaja.

Tuzlanska ekipa danas je uspješno završila proces akreditiranja i vaganja, a svi prijavljeni borci spremni su za izlazak na tatami i borbu protiv najjače svjetske konkurencije. Boje svog kluba i grada u Veneciji branit će:

Loren Šarić – borbe U21, -75 kg

Bakir Đug – borbe juniori, -76 kg

Šejla Aščić – borbe juniorke, -66 kg

Džejna Muratović – borbe juniorke, +66 kg

Gloria Žigić – borbe U14, -42 kg

Takmičare očekuje izuzetno zahtjevan put do medalja, budući da su sve kategorije popunjene do maksimalnog broja učesnika, a kvalitet boraca na turniru tradicionalno je na najvišem svjetskom nivou.

Ekipa će tokom cijelog takmičenja imati podršku i stručnu vodu trenerica Stefani Krešić i Amine Fejzić, koje će ih predvoditi kroz svaki korak ovog velikog sportskog izazova.