Youth League Venice 2025: Tuzlanski tim među elitom svjetskog karatea

Arnela Šiljković - Bojić

Od 4. do 7. decembra 2025. godine u Veneciji se održava prestižni Karate1 Youth League turnir, koji je i ove godine okupio impresivnih 3.378 takmičara iz cijelog svijeta. Zbog masovnosti, sve kategorije bile su limitirane, što dodatno potvrđuje važnost i kvalitet ovog međunarodnog događaja.

Tuzlanska ekipa danas je uspješno završila proces akreditiranja i vaganja, a svi prijavljeni borci spremni su za izlazak na tatami i borbu protiv najjače svjetske konkurencije. Boje svog kluba i grada u Veneciji branit će:

Loren Šarić – borbe U21, -75 kg

Bakir Đug – borbe juniori, -76 kg

Šejla Aščić – borbe juniorke, -66 kg

Džejna Muratović – borbe juniorke, +66 kg

Gloria Žigić – borbe U14, -42 kg

Takmičare očekuje izuzetno zahtjevan put do medalja, budući da su sve kategorije popunjene do maksimalnog broja učesnika, a kvalitet boraca na turniru tradicionalno je na najvišem svjetskom nivou.

Ekipa će tokom cijelog takmičenja imati podršku i stručnu vodu trenerica Stefani Krešić i Amine Fejzić, koje će ih predvoditi kroz svaki korak ovog velikog sportskog izazova.

pročitajte i ovo

Sport

Blistav nastup u Tuzli: Takmičarke KK “DO” Tuzla osvojile pet medalja...

Tuzla i TK

Juniorke Karate kluba „Do“ Tuzla balkanske prvakinje u Rijeci

Sport

Uspješan start Tuzlaka: Sloboda savladala Promo

Sport

Fudbalerke ŽFK Sloboda uspješne na dva fronta, upisale pobjede

Sport

Podrška sportu: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK potpisalo ugovore...

Sport

Sloboda zatražila odgodu utakmice protiv Radnika

Istaknuto

Danas oblačno s kišom

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno, nepovoljna bioprognoza

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno devet beba

BiH

Novi zvanični Indeks kvaliteta zraka u FBiH, FHMZ uvodi precizniji i modernizovan sistem praćenja

BiH

Trojka pozvala Vijeće ministara da usvoji verziju Zakona o VSTV-u

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]