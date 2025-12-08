Tuzlanski karatisti briljirali u Veneciji: Šejla Aščić među Top 10 u svijetu

Na jednom od najvećih i najkvalitetnijih karate turnira u svijetu, u konkurenciji od 3.378 takmičara, borci Karate kluba “DO” Tuzla ostvarili su zapažen uspjeh i još jednom potvrdili kvalitet i borbenost koja ih vodi prema evropskom i svjetskom vrhu.

Najistaknutiji rezultat postigla je Šejla Aščić, koja je zauzela visoko sedmo mjesto u svijetu. Upisala je tri pobjede protiv Mađarske (6:2), Italije (1:0) i Njemačke (10:1), nakon čega je poražena od takmičarke iz Francuske. Kako je francuska predstavnica izborila finale, Šejla je dobila priliku za repasaž, gdje je nakon borbene i neizvjesne završnice zaustavljena od predstavnice Holandije.

Odličan nastup imala je i Džejna Muratović, koja je stigla do četvrtfinala pobjedama nad Sjedinjenim Američkim Državama (8:2), Italijom (1:0) i Danskom (2:1). Zaustavljena je porazom od Italije (6:1), a kako Italijanka nije prošla u finale, Džejna je ostala bez repasaža.

Loren Šarić turnir je otvorio ubjedljivom pobjedom protiv Francuske (8:0), a potom je minimalno poražen od Italije (3:2). Italijanski takmičar kasnije gubi svoje polufinale, čime Loren ostaje bez prilike za repasaž uprkos odličnom nastupu.

Najmlađa takmičarka kluba, Gloria Žigić, ostvarila je sigurnu pobjedu protiv Italije (6:0), dok je u napetoj borbi punoj poena tijesno poražena od Hrvatske (9:7).

Bakir Đug je, uprkos dobroj borbi i prikazanom potencijalu, zaustavljen u prvom nastupu porazom od Francuske (5:1).

Svi takmičari Karate kluba “DO” Tuzla pokazali su izuzetnu borbenost, veliki potencijal i maksimalnu posvećenost na jednom od najzahtjevnijih turnira sezone. Posebna zahvalnost upućena je trenericama Stefani Krešić i Amini Fejzić na pripremi i podršci kroz sve mečeve.

Uprava kluba poručuje da su izuzetno ponosni na postignute rezultate te najavljuju nastavak rada s još više energije i ambicija.