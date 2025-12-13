Mali šlager ponovo osvaja: Djeca sutra pjevaju nove hitove u Skenderiji

Mali šlager ponovo dolazi pred publiku, a Radiotelevizija Bosne i Hercegovine nakon uspješnog povratka festivala prošle godine nastavlja graditi priču koja dječiju pjesmu vraća u središte pažnje.

Sutra, 14. decembra, sa početkom u 16.30 sati, dvorana Mirza Delibašić u KSC Skenderija bit će mjesto na kojem Mali šlager okuplja najmlađe izvođače i njihovu publiku.

Takmičenje za uzrast od sedam do dvanaest godina

Na scenu će izaći brojni solisti uzrasta od sedam do dvanaest godina, kao i hor Malog šlagera, koji će uz pratnju iskusnih muzičara iz orkestra Muzičke produkcije BHRT-a izvesti potpuno nove dječije pjesme.

Riječ je o četrnaest autorskih kompozicija koje do sada nisu izvođene, a koje će se takmičiti za nagrade stručnog žirija u pet kategorija, uključujući najbolju pjesmu festivala, tekst, aranžman, scenski nastup i interpretaciju.

Posebnu pažnju i ove godine ima nagrada publike, za koju se može glasati putem SMS poruka, kao i preko Facebooka, Instagrama, TikToka i YouTube kanala Muzičke produkcije BHRT-a.

Popularni Kike nastupa u revijalnom dijelu

Svi studijski snimci takmičarskih pjesama već su dostupni online, zajedno s uputstvima za glasanje, što Malom šlageru daje dodatnu dimenziju i van same dvorane.

Revijalni dio programa donosi nastup popularnog Kike, dok će scenu upotpuniti i male balerine plesnog studija Aurora KUD-a Baščaršija.

Organizatori najavljuju ispunjenu dvoranu i raznoliku publiku, od djece predškolskog i školskog uzrasta, preko roditelja, do svih onih koji s posebnom emocijom prate dječiju pjesmu, uz slobodan ulaz za sve posjetioce.

Mali šlager bit će dostupan i onima koji ne mogu prisustvovati uživo, jer je osiguran direktan prenos u programu BHT 1 i BH Radija 1, kao i putem YouTube live streama.

Festival će biti višekanalno sniman i digitalno obrađen, nakon čega će kompletan sadržaj, pod oznakom Muzičke produkcije BHRT-a, biti dostupan i na muzičkim streaming platformama.